Con la Soms di Domo sarà possibile imparare le lingue passeggiando

Imparare le lingue e la natura, camminando: per la prima volta ed in via sperimentale, viene presentato dall'insegnante di lingue e guida escursionistica ambientale Thomas Richter (insegnanante dei corsi di lingua organizzati dalla Soms di Domodossola), un nuovo modo di apprendere ed approfondire la conoscenza della lingua tedesca e inglese.

In programma una serie di escursioni di facile e medio livello, nelle montagne della provincia, con lezioni su argomenti naturalistici proposti in una delle due lingue straniere. Gli itinerari indicati sono diversi e vanno dalla classica Domodossola - Tappia, all'Alpe Devero o agli Orridi di Uriezzo, per scendere in Val Grande con Cicogna e Pogallo o da Agrano fino al Monte Barro, Pratoloungo e Pescone.

Le date previste sono domenica 30/05, 13/06, 27/06, 11/07 e 25/7 per la lingua tedesca e domenica 06/06, 20/06, 04/07 e 18/07 per l'inglese con partenza alle 9 e rientro alle 16 con pranzo al sacco. Le gite sono aperte a tutti con prenotazione entro il venerdì precedente con un minimo di 5 partecipanti ed avranno un costo di 15 euro.