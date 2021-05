Si parlerà dei pericoli della rete e cyberbullismo con la deputata Elena Ferrara

“La TUA presenza non garantisce la SUA sicurezza” è questo il titolo dell’incontro formativo sui rischi e pericoli della navigazione in rete che l’ I.C. Bagnolini ha organizzato in collaborazione con l’I.C. “F.lli Casetti” di Crevoladossola. Si tratta di una serata formativa sui pericoli della navigazione in rete e sulle responsabilità genitoriali.

L’incontro avrà luogo Giovedì 27 Maggio della deputata Elena Ferrara prima firmataria della L 71/2017 sul cyberbullismo e della Polizia di Stato.

Si rinnova così l’impegno dell’I.C. Bagnolini e dell’I.C. Casetti nell’affrontare queste fondamentali tematiche rivolte al mondo dei giovani che da anni vengono trattate sia in classe attraverso specifici incontri sia con genitori e docenti.