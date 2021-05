Hai pensato di usufruire di un servizio di affitto e noleggio furgoni? Puoi contattare una ditta specializzata e ascoltare le sue proposte che certamente sono volte a farti abbattere i costi di acquisto di un furgone nuovo o usato con la relativa manutenzione e le spese accessorie (assicurazione, bollo). Come per ogni servizio di noleggio l’unica cosa che si pagherà in più rispetto alla tariffa del mezzo è la benzina che viene inserita per poterlo condurre, che sia per un giorno o per un mese, con tutte le possibilità che esistono tra le due cose. Puoi anche fare delle prove, ovvero noleggiare un furgone per un giorno, anche per verificare se la scelta della tipologia del furgone è quella giusta, e poi protrarre il noleggio per tutto il tempo che desideri, oppure quando ti sei stancato di un furgone cambiarlo con un altro. La verità è che poi essere aperto a tantissime opportunità diverse. E questo è un bene quando non si hanno delle dei precise. Magari si ha avviato una piccola attività ed è necessario avere un furgone per le consegne, per spostare le merci, per lavorare. Ma essendo gli inizi non sia chiaro quanto potrebbe essere necessario, per quanti giorni al mese, e che tipo di furgone sarebbe meglio. Perché investire subito nell’acquisto quando la verità è che puoi risparmiare e soprattutto investire nella ricerca del furgone ideale per te, un autoveicolo moderno, perfettamente tenuto sia a livello di pulizia che di manutenzione, e che sicuramente ti darà un sacco di soddisfazioni.

Come ci si può giostrare le tempistiche di noleggio?

Quando si tratta di affitto e noleggio furgoni dipende molto dalle necessità della persona che decide di usufruire di questa possibilità. Mettiamo che si debbano fare le consegne nei giorni feriali, magari sotto Natale o in un periodo particolare dove i mezzi devono essere implementati in quanto a numeri perché quelli che si hanno non riescono a sopperire al surplus di lavoro. Non serve certo acquistare un furgone nuovo per qualche giorno di necessità, basta semplicemente contattare un servizio di affitto e noleggio furgoni e provvedere a prendere accordi con un consulente che può fornire un preventivo rispetto alla scelta di uno o più mezzo di supporto. Altre volte magari esistono attività che rimangono per gran parte del tempo chiuse, oppure sono aperte durante la settimana e i weekend fanno le consegne. Insomma hanno una specifica organizzazione interna che ben potrebbe accordarsi a una soluzione come il noleggio quando non si necessita del furgone a tutte le ore del giorno ma solo qualche giorno a settimana o una settimana al mese. All’interno del prezzo di noleggio è possibile tenere in conto che si può usufruire di questo furgone senza dover pagare tasse aggiuntive che sarebbero previste per chi è un possessore effettivo, ci riferiamo a cose come l’assicurazione e il bollo. Il mezzo viene fornito con tutto il necessario, pulito, dopo aver effettuato i tagliandi, le revisioni, la manutenzione per garantire la sua efficienza e sicurezza.