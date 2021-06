Euro 2020 si avvicina sempre di più: chi vincerà il titolo?

L’attesa, quando si tratta di eventi così importanti, non può che essere notevole. L’Italia, finalmente, si appresta nuovamente a recitare un ruolo da protagonista e sono sempre di più gli appassionati di scommesse Euro 2020 sul calcio che non la vedono come addirittura una delle favorite per arrivare in fondo.

Sul blog sportivo L’insider, vengono analizzate proprio le squadre che hanno le carte in regola per poter disputare un ottimo europeo ed essere protagoniste. Sarà sufficiente per poter arrivare fino in finale? Sarà solo il campo a dare queste risposte, ma è abbastanza evidente come avere la meglio non sarà di sicuro facile, per nessuna nazionale.

Le principali favorite e qualche sorpresa

I bookmakers possono senz’altro dare una rappresentazione piuttosto interessante di quelli che sono i reali valori delle squadre, anche se poi in campo la musica può essere completamente diversa. Più si avvicina il momento in cui prenderà il via questo prestigioso torneo a livello continentale e chiaramente più aumenta la tensione e anche le quote possono variare.

Come si può facilmente intuire, è necessario sempre mettere in conto una squadra che può rappresentare la vera e propria sorpresa: come accade in ogni torneo, in fondo, è fondamentale avere la massima considerazione di possibili outsider, che possono mettere in difficoltà e, perché no, buttar fuori dall’Europeo anche qualche favorita per la vittoria finale.

Chi ha i favori del pronostico? In questo momento, i bookmakers indicano con forza il duo Inghilterra e Francia come quello con le chance maggiori di portarsi casa il titolo europeo. Detto questo, è importante sottolineare come, alle spalle di queste due Nazionali, ci sono subito Belgio e Spagna, poco più indietro la Germania.

Un po’ più distanziate altre due squadre che potrebbero, almeno dal punto di vista potenziale, ambire a un percorso netto fino all’atto finale. Stiamo facendo riferimento al Portogallo e all’Italia. Molto più difficile provare a intuire quale possa essere la sorpresa di turno, ma certamente Croazia, Danimarca e Polonia potrebbero avere tutte le carte in regola per disputare un notevole Europeo.

Analisi sulle big

Proviamo ad analizzare le chance delle due principali contendenti secondo quanto è stato riportato dai bookmakers. Si tratta dell’Inghilterra e della Francia. Per gli inglesi, guidati in panchina da Gareth Southgate, c’è da migliorare il risultato che è stato ottenuto nel corso dell’ultimo Mondiale nel 2018, dove è arrivato un buon quarto posto, piazzamento proprio a ridosso del podio.

La formazione di una rosa con un talento sempre maggiore nel corso di questi ultimi anni, ha riportato l’Inghilterra, molto probabilmente, al livello del super team che vedeva tra le sue fila campioni del calibro di Rooney, Gerrard e Lampard.

Se la Nazionale inglese certamente non può vantare un centrocampo di quel livello, in attacco ha una serie di frecce nel proprio arco veramente impressionante, tra cui Kane, Sterling, Abraham, Grealish, Sancho, Rashford e Calvert-Lewin, oltre che Vardy.

La Francia, invece, può fregiarsi del titolo di Campione del Mondo incarica ed è chiaro che si può considerare come la principale favorita al momento. Nel corso degli ultimi anni, la compagine transalpina ha sempre lottato per grandissimi traguardi, come ad esempio nel 2016, quando perse un Europeo contro il Portogallo solamente ai supplementari.

Certo, adesso Pogba e compagni si presentano a questo appuntamento con molta più sicurezza in più, con l’obiettivo di vendicarsi e portare a casa quel titolo che tanto stavano sognando e che poi è svanito proprio sul più bello. Certo, di qualità in rosa ce n’è tanta, ma sapranno reggere la pressione?