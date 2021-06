Marco Bossi: "Bene il ritorno degli eventi, in futuro cercheremo di ampliare anche gli spazi''

“Questa prima giornata di zona bianca per il Piemonte coincide con la presentazione della IV edizione dei “Giovedì d'estate” di Domodossola. Un segnale certamente incoraggiante per tutti, cittadini e commercianti – dichiara il neo consigliere comunale della Lega a Domodossola, Marco Bossi -. La nuova formula, che apre anche alla riqualificata Piazza Repubblica dell'Ossola ci trova certamente favorevoli anche nell'ottica di ampliare maggiormente le zone interessate dagli eventi quando saremo meno condizionati dalle restrizioni della pandemia. Come gruppo Lega in Consiglio comunale riteniamo inoltre che grazie al buon senso dimostrato dagli esercenti ed alle proposte messe in campo nella recente riunione promossa dall'amministrazione comunale per trovare soluzioni al problema della movida domese, si riuscirà a vivere anche questa quarta edizione dei “Giovedì d'estate” all'insegna della spensieratezza e del rispetto reciproco.