Le straordinarie performance dei casinò online stranieri e italiani nel biennio 2020-21

I casinò online stranieri continuano l’inesorabile ascesa verso il personalissimo jackpot dei profitti in formato digitale e duellano con gli operatori italiani nella conquista di maggiori quote di mercato. Il 2020 è stato un anno delicato ma fortunatissimo per il settore del gambling e dei bookmakers con incrementi di fatturato enormi: +46,4% rispetto al 2019, una spesa di circa 1,2 miliardi di euro secondo le rilevazioni statistiche di AGIMEG. Una crescita online favorita dall’inevitabile chiusura delle sale gioco terrestri costrette a frenare per contenere l’epidemia e favorire il distanziamento sociale. I gamblers del web continuano ad ampliare i margini di guadagno e ad offrire nuovi bonus agli appassionati. Ecco in dettaglio alcuni dati dello scenario europeo.

A guidare la classifica dei casinò online stranieri e italiani c’è Pokerstars, la poker room online che a marzo 2020 ha raggiunto il primo posto in Italia con una quota di mercato del 10,06% davanti alle italianissime Sisal e Lottomatica, rispettivamente con il 9,42% e il 7,59%. Fuori dal podio Snai con il 7,4%. Cresce Eurobet, che aumenta la propria quota mercato e si attesta al 6,43%. Planetwin365 ottiene il 5,51%, Goldbet il 4,64%, Betsson 4,25% e Bwin 4,07% mentre E-Play24 sfiora il 3% di quota mercato. Rispetto al 2019 tutti i casinò online stranieri e italiani hanno registrato un aumento a doppia cifra inerente la spesa da parte degli scommettitori: forte crescita da parte di BetFlag, con +80,2%, di nuovo Pokerstars con +70,9% e poi E-Play24, con risultati migliori rispetto al 2019, ossia +69,3%. In top ten si nota il +68,3% da parte di LeoVegas ma anche l’incremento del 65,3% di Scommettendo e il +62,7% di Planetwin365.

Dal punto di vista di bonus e promozioni i casinò online stranieri fanno registrare anche un certa vitalità inerente le offerte dedicate agli scommettitori e ai giocatori d’azzardo. Numerose le iniziative che proliferano tra gli operatori digitali. Vediamone alcune tra quelle più recenti. Su PinterBet arriva la Fruit League in collaborazione con NetEnt che in una settimana punta a fidelizzare gli utenti, e incrementare gli introiti, con un torneo di slot machine su Fruit Shop, Fruit Spin, Reel Rush, Strolling Staxx. I 20 migliori giocatori della piattaforma verrano ricompensati con un Fun Bonus da 500,00€. A questo si aggiunge anche il Drops&Wins targato Pragmatic Play con montepremi da 600.000€. Anche Vincitù Group programma nuove promozione per i giochi di casinò nel 2021 con Tournament mensili che finora hanno erogato premi per un valore di oltre 30.000€ nei primi tre mesi del 2021.

Ma il mondo dei casinò online stranieri è fatto anche di bonus scommesse e i mesi di giugno e luglio sono è un vero toccasana per il settore con gli Europei di calcio itineranti e i Giochi Olimpici di Tokyo. Sul fronte calcistico i bookmakers sono pronti con nuove iniziative per fidelizzare i player. Fra tutte spiccano due promozioni dedicate all’Italia di Mancini tra cui il Bonus Azzurri Sisal e l’offerta di benvenuto di NetBet. Sisal offre un bonus di 50,00€ diviso in due blocchi: 30,00€, divisi in 5,00€ per ogni vittoria degli azzurri fino alla semifinale, e 20,00€ di bonus se l’Italia riesce a conquistare il torneo alzando la coppa nella finalissima di Wembley. Inoltre, grazie alla partnership con Tipster, Sisal mette in palio ulteriori 5,00€ di bonus tramite azioni di condivisioni sulla piattaforma stessa. Dall’altro lato NetBet punta a fidelizzare i propri clienti con un’offerta di benvenuto previa registrazione sul portale e 5,00€ di bonus per ogni gol segnato degli azzurri.

La marea di casinò online stranieri ravviva il settore anche con numerose altre promo in vista delle competizioni internazionali appena citate. Tra quelle più interessanti con importi maggiori spiccano ad esempio i bonus fino ad un massimo di 200,00€ di Eurobet, fino a 300,00€ di Snai e Lottomatica , il bonus fino a 215,00€ di Planetwin e quello di Betway fino a 260,00€. In definitiva non resta che attendere il fischio di inizio di Italia-turchia e l’accensione della fiaccola olimpica per godersi lo spettacolo e capire di quanto ancora incrementeranno gli introiti i casinò online stranieri e italiani.