Shopping online: gli articoli più venduti del web nell’ultimo anno

Ormai non è più un segreto: lo shopping online ha conosciuto un vero e proprio boom nell’ultimo anno, complici sicuramente la pandemia e le relative restrizioni ad essa collegate ma non solo. Il fatto di non poter uscire di casa o trovare i negozi chiusi ha senza dubbio dato una grande spinta agli italiani, che non trovando alternative si sono rivolti al mondo degli e-commerce. In molti tuttavia hanno continuato a fare i propri acquisti online, anche quando la situazione è cambiata. Il motivo? Semplice: la comodità di ricevere tutto direttamente a casa in pochi giorni, ma anche l’effettiva convenienza a livello economico.

Quali sono stati però gli articoli più venduti online nell’ultimo anno? Vediamo i più gettonati.

# Orologi

Tra gli accessori più venduti online troviamo proprio loro: gli orologi, irrinunciabili anche in piena pandemia. Non solo: se andiamo a vedere quali modelli hanno preferito gli italiani nell’ultimo anno troviamo soprattutto quelli di lusso, dei grandi marchi ed il motivo è probabilmente legato al fatto che spesso e volentieri questi accessori vengono scelti per un regalo speciale. In particolare, il vero boom è stato registrato per quanto riguarda le vendite degli orologi Seiko online: tra i più amati in assoluto, anche per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. D’altronde c’è poco di che stupirsi: acquistarli nel web significa approfittare di sconti praticamente introvabili presso le rivendite fisiche e questo è un dettaglio che per molti fa la differenza.

# Piccoli elettrodomestici

Altrettanto gettonati se andiamo a vedere le vendite online dell’ultimo anno sono stati i piccoli elettrodomestici per la casa: friggitrici ad aria, bollitori, macchine per il caffè e via dicendo. Questo è un trend che si spiega facilmente, visto che in molti durante la pandemia hanno riscoperto la vita all’interno delle mura domestiche e per riempire il tempo libero si sono dati alla cucina.

# Sneakers e abbigliamento sportivo

Per quanto riguarda l’abbigliamento, sono state le scarpe e in modo particolare le sneakers ad essere vendute moltissimo nell’ultimo anno. Con il Covid in moltissimi si sono avvicinati allo sport: corse, camminate e via dicendo sono entrate a far parte delle buone abitudini degli italiani ed è dunque comprensibile che le sneakers abbiano registrato un boom di vendite. Lo stesso è accaduto con l’abbigliamento sportivo: la classica tuta ha riscosso molto più successo rispetto all’abito elegante. D’altronde, in molti si sono trovati a lavorare da casa in smart working e hanno potuto sperimentare la comodità in tutte le sue dimensioni.

# Prodotti di bellezza

Con le estetiste ed i saloni chiusi, durante la pandemia in molti si sono arrangiato con il fai da te anche per quanto riguarda la cura del corpo e questo è testimoniato dai numerosi acquisti fatti nell’ultimo anno. Creme, prodotti di bellezza, tagliacapelli e via dicendo sono stati ordinati da moltissimi italiani online ed il trend sembra non accennare ad arrestarsi.

# Smartphone e tablet

Infine, smartphone e tablet hanno continuato a spopolare anche online ed è piuttosto comprensibile, visto che senza questi dispositivi di ultima generazione in tanti non avrebbero nemmeno potuto comunicare con il mondo esterno.