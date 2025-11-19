D come Defibrillatori Domodossola diventa un punto di riferimento italiano per la manutenzione e la vendita dei dispositivi salvavita grazie a "VCO Defibrillatori'

Domodossola diventa un punto di riferimento nazionale nel settore dei defibrillatori grazie a VCO Defibrillatori, la prima azienda in Italia ad aver aperto un punto fisico interamente dedicato alla vendita, manutenzione e assistenza di dispositivi salvavita. Una realtà che negli anni ha conquistato la fiducia di comuni, associazioni, scuole, oratori e aziende di tutto il territorio.

L’azienda nasce dall’esperienza ventennale di un team specializzato, capace di offrire un servizio completo: dalla consulenza tecnica alla fornitura, dal controllo periodico alla manutenzione certificata. Un approccio professionale che mette al centro la sicurezza e la corretta gestione dei defibrillatori, strumenti sempre più diffusi ma che richiedono verifiche regolari eseguite da personale qualificato.

VCO Defibrillatori sottolinea infatti l’importanza dei controlli programmati, fondamentali per garantire l’efficienza del dispositivo in caso di emergenza. “I defibrillatori sono strumenti salvavita — ricordano dall’azienda — e come tali devono essere seguiti da tecnici esperti, certificati e aggiornati”.

Da Domodossola, l’impresa ha saputo imporsi su scala nazionale, offrendo un nuovo modo di operare nel settore. Oggi tra i clienti figurano realtà prestigiose come la Ferrovia Vigezzina, la Croce Rossa Italiana, ANPAS e numerose aziende tra cui Altair Group, Marini Group, TCM Group, Lorenzina, Duferco Pallanzeno, oltre ai Vigili del Fuoco, all’Arma dei Carabinieri e all’ASL VCO. Importante anche la presenza negli enti locali: più di 50 comuni del VCO hanno scelto la manutenzione firmata VCO Defibrillatori, sostituendo vecchi modelli con dispositivi più moderni e con costi di gestione ridotti, prodotti da un’azienda italiana.

VCO Defibrillatori Domodossola è raggiungibile al numero 0324 203248.