Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

134349 Officina meccanica di Cannobio cerca un meccanico d’auto con esperienza. Mansioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli, gestione del magazzino, contatto con la clientela. Si offre contratto a tempo pieno, modalità contrattuale commisurata alla reale esperienza del candidato.

134291 Organizzazione no profit di Bee cerca un cuoco specializzato in cucina vegetariana per gestione/organizzazione cucina, preparazione menù vegetariani e vegani. Contratto a t. det. di sei mesi, impegno non superiore a 25 ore settimanali.

134290 Organizzazione no profit di Bee cerca due baristi/e specializzati/e nella preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e cocktail analcolici. Orario full time, contratto t. det. di sei mesi. Richiesta estensiva esperienza nel ruolo di barista addetto alla caffetteria.

134289 Studio commercialista di Domodossola cerca impiegato/a amministrativo/a con esperienza in dichiarativi, contratti di locazione, successioni e pratiche di avvio impresa. Richieste cordialità, collaborazione e uso di Word ed Excel. 30 ore settimanali (lun-ven)

134288 Società di progettazione arredi di Domodossola cerca un impiegato tecnico addetto al disegno AUTOCAD e programmi 3D. Si richiede diploma di geometra o affini, età da apprendistato (18-29), patente B, conoscenza pacchetti grafici 2D e 3D. Si offre tirocinio iniziale con la prospettiva di assunzione stabile.

134231 Farmacia situata a Gravellona Toce cerca un direttore tecnico di farmacia che svolga direzione tecnica, gestione “quality” aziendale in compliance con le GDP e ISO 9001. Richiesta laurea inerente, esperienza di almeno due anni e referenze. Contratto a tempo indeterminato full time.

134229 Azienda di energie rinnovabili e sostenibilità con sede a Domodossola cerca elettricista per installazione di impianti fotovoltaici e componenti elettriche. Richiesta esperienza, autonomia, diploma tecnico e patente B. Contratto full-time a tempo determinato, dal lunedì al venerdì.

134222 Albergo a Macugnaga cerca tuttofare d’albergo per supporto a cucina, sala e pulizie camere. Richiesta minima esperienza, cordialità e conoscenza base dell’inglese. Contratto a tempo determinato full-time, con possibilità di alloggio e lavoro nei weekend in bassa stagione.

134096 Studio medico di Domodossola cerca segretaria o un’infermiera full time. Richiesta conoscenza del tedesco livello B1 (preferibile anche francese B1) e diploma.

Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione stabile.

133954 Negozio di abbigliamento cerca 2 Addetti/e vendita part time per i punti vendita di Omegna e Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.

133944 Impresa lapidea di Masera ricerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiale edile e attività di cantiere. Inserimento full time con contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione. Orari 7.00-15.00 da lunedì a venerdì.

133901 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca personale addetto al noleggio di attrezzatura sciistica, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133900 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca macchinista e agente di pedana per impianto di risalita, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133823 Azienda di Calasca-Castiglione cerca carrozziere/meccatronico con esperienza per ampliamento organico, pat.B e qualifica professionale. Tempo determinato full time con possibile proroga e stabilizzazione.

133772 Azienda di Omegna cerca Geometra per gestione cantieri, coordinamento maestranze e contabilità. Richiesti diploma, esperienza minima di 2 anni, conoscenza di Office, Autocad e software di cantiere, patente B. Contratto full time a tempo indeterminato.

133701 Ditta con sedi su Torino, Como, Novara, Omegna, ricerca due elettricisti impiantisti per posa e montaggio di impianti fotovoltaici. Richiesta patente, conoscenza base disegno elettrico. Lavoro principalmente ad Omegna e provincia, ma è richiesta disponibilità a trasferte sulle altre sedi all’occorrenza. Contratto con possibile stabilizzazione

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

133531 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 tecnico addetto/a al controllo qualità, si richiede Diploma, pacchetto Office, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133530 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 disegnatore addetto/a all’ufficio tecnico, si richiede Diploma, pacchetto Office, programmi Autocad, Inventor, Autodesk, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133529 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 2 carpentieri/montatori, preferibile esperienza pregressa, autonomia negli spostamenti, disponibilità a trasferte, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

