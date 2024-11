TT Ossola2000: giornata difficile per le formazioni ossolane FOTO

Le formazioni ossolane chiudono la giornata con un bilancio complessivamente negativo. Le due squadre nazionali, nonostante ottime prestazioni che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, sono uscite sconfitte dai loro incontri.



Un'altra sconfitta è stata subita dalla D2 Giulini, mentre la D2 Mulino San Giorgio ha nettamente dominato sulla squadra avversaria. Le squadre regionali D1 Balabiott e D3 Senior hanno entrambe chiuso con un pareggio. Le formazioni C2 Terminus e D3 Junior erano di riposo.

I risultati:

B2 Balabiott perde 5/3 contro la prima in classifica Aon Vittoria Milano Sport, una partita combattuta ma finita a favore degli avversari. Due punti di Kalem Amine e uno di Berti Mirko. Giornata no per Rigotti Luca.

C1 Mokavit perde 5/4 contro ASD Piossasco, una gara con la speranza di vittoria fino all'ultimo punto. Sul 4 pari scende in campo Ceciliato Elio per cercare di portare a casa il match, ma nonostante una buona prova, cede il quinto set all'avversario. Punti messi a segno da Constantinescu Ciprian (3) e Visconti Emmanuele (1 punto).

D1 Balabiott pareggia 3/3 contro TT Biella, due punti di Vesci Federico e uno di Pedroli Wladimir.

D2 Giulini Rubinetteria perde 4/2 con TT Baveno A, un punto a testa di Giulini Riccardo e Poletti Emil Paolo. Talato Valter infortunato.

D2 Mulino San Giorgio vince 6/0 contro Trecate, una vittoria netta portata a casa dalla formazione composta da Erica Antonietti, Eugenio Bertagna e Nicolò De Luca con due punti ciascuno.

D3 Senior pareggia 3/3 contro Regali Novara . Una gara sofferta che sfiora per poco la vittoria, ma che si conclude con un pareggio. Ottima prova per la formazione Storni Michele (2 punti), Grassi Giacomo(1 punto) e Barberis Elena che non riesce a fare suoi gli incontri.