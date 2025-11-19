Contratti pirata: Fnaarc difende il ruolo degli agenti di commercio

I contratti pirata, argomento caldo sollevato di recente da Confcommercio, hanno una loro analogia anche nel mondo della rappresentanza commerciale, 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗙𝗻𝗮𝗮𝗿𝗰 con le principali organizzazioni delle imprese del commercio e dell’Industria per disciplinare il rapporto tra agente e mandante.
“𝑆𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒, 𝑣𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑'𝑎𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖 𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑖 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 - denuncia Anna Bonavera, presidente Fnaarc Confcommercio Alto Piemonte - 𝑈𝑛𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎, 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜, 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑏𝑖 𝑖 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖''.
𝗜𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱'𝗮𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶.
Secondo Agenti Fnaarc la distinzione tra le due figure, ribadita di recente anche dalla Cassazione (ordinanza n. 27571/2025), non è una sfumatura, ma un elemento sostanziale:
"𝐿'𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑢𝑛'𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑛𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 - spiega Bonavera -. 𝐿'𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒̀ 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙'𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑛𝑎𝑠𝑎𝑟𝑐𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙'𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒. 𝐼𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒, 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 𝑆𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖 𝑜 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒́ 𝑜𝑏𝑏𝑙𝑖𝑔ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜̀ 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙'𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎. 𝐿'𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜𝑠𝑜: 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐸𝑛𝑎𝑠𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑜 𝑎𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖. 𝐼𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒,
𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝐴𝑒𝑐, 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑛𝑒́ 𝑙'𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑒́ 𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒, 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑒 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑠𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖”.
𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗙𝗻𝗮𝗮𝗿𝗰 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼̀ 𝗹'𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝘂𝗲 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲: ''𝑂𝑐𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 - conclude Anna Bonavera -. S𝑒 𝑐'𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜, 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑'𝑎𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖. 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑠𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒. 𝐺𝑙𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎̀, 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎''.
Economia | 19 novembre 2025, 07:26
Contratti pirata: Fnaarc difende il ruolo degli agenti di commercio
𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗙𝗻𝗮𝗮𝗿𝗰 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲: "𝗟𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶 𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗻𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶"
