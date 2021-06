Beppe Scienza è il nuovo allenatore della Pro Vercelli

Lo avevamo annunciato nelle scorse settimane, ora è arrivata l'ufficialità, Giuseppe Scienza è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. L'ex giocatore domese arriva dopo la lunga esperienza sulla panchina del Monopoli

L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato della F.C. Pro Vercelli 1892 "la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Giuseppe Scienza".

Beppe Scienza prima che allenatore ha calcato per anni i campi dalla Serie Ca fino alla Serie A.

Dopo aver esordito in C2 nell'Omegna, nel campionato di Serie C2 1983-1984, passò al Torino, nella Primavera di Sergio Vatta (con cui vinse un Torneo di Viareggio), militò per diverse annate in formazioni della Serie C1: Campania Puteolana, Foggia e Catania.

Nel 1990 l'arrivo nella Reggina in Serie B mettendo a segno 4 reti in 36 partite. La stagione successiva Scienza passò alla Reggiana, con cui giocò tre campionati conquistando una promozione in Serie A nel 1993 e la salvezza nel campionato successivo. Nel 1993 il debutto nella massima serie. Nel 1994 tornò al Torino, poi fu ceduto al Venezia,

Nel 1996 tornò per l'ultima volta in Serie A, acquistato dal Piacenza per due stagioni, poi il ritorno al Torino seguito dalle stagioni al Cesena, al Castel di Sangro e alla Pro Patria.

Il 54enne domese da allenatore arriva a Vercelli da veterano della categoria, ha allenato in precedenza in serie C Viareggio, Cremonese, Alessandria, Feralpi Salò e Monopoli, oltre agli incarichi di Brescia (in serie B ) e Chiasso (in serie B Svizzera)