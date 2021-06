A Domobianca un parco avventura intitolato alla piccola Matilde Cara

E' stato intitolato questa mattina a Matilde Cara il “Parco Avventura” di Domobianca 365 rinnovato. La società Altair ha inteso onorare la memoria della bambina di Crevoladossola scomparsa a soli 10 anni a causa di un raro tumore denominato Dipg, dall'inglese “diffuse intrinsic pontine glioma”, ovverosia glioma diffuso intrinseco del ponte.

Al taglio del nastro erano presenti la mamma di Matilde, Alinda Sottini, il papà Andrea Cara, il fratellino Francesco, i nonni e il collaboratore del parroco di Crevoladossola Andrea Lovato.

A fare gli onori di casa il presidente di Domobianca 365 Paolo Zanghieri con altri esponenti della società, il sindaco Lucio Pizzi e il consigliere provinciale Marco Bossi.

Proprio il fratellino di Matilde ha voluto provare per primo l'inizio del percorso del parco.

“Quest' intitolazione - ha detto Alinda Sottini- ci fa immenso piacere. Matilde era molto atletica, amava la danza aerea e un parco come questo le sarebbe sicuramente piaciuto”.

“Il parco è stato rivisitato e ampliato – ha detto Paolo Zanghieri - è un altro passettino che facciamo nello sviluppo del comprensorio Domobianca, un investimento questo da 50 mila euro. Un tassello nel programma di divertimenti per le famiglie e per i bambini. Un parco che dedichiamo a Matilde Cara. Il papà è mio amico siamo cresciuti insieme. La famiglia ci ha dato un esempio di vita incredibile, questo è un abbraccio infinito. Matilde è stata una guerriera, che continua a vivere con questo parco in mezzo ai suoi coetanei”.

Il sindaco ha espresso un abbraccio ideale a nome suo e di tutta la comunità di Domodossola ai genitori, poi parlando dell'opera ha detto: “Il percorso di rilancio di Domobianca è importantissimo. Ci sarà un grande indotto quando verranno terminati tutti gli interventi che sono programmati per circa 9 milioni di euro”.

Federico Sciagata, maestro di sci che ha curato i lavori, illustrando il parco ha voluto ricordare il compianto Luciano Falcini che ha ideato e progettato il parco nel 2006 che è poi stato realizzato negli anni successivi. “Quest'anno – ha detto - abbiamo fatto una manutenzione straordinaria, purtroppo le piante negli anni subiscono malattie, abbiamo dovuto scartarne tre, ma ci hanno dato la possibilità di allungare il percorso e modificarlo. Il percorso del parco è in piena sicurezza; oltre ad aver cambiato il tipo di giochi è stato dotato di una linea vita, che permette sia agli adulti che ai bambini di salire in totale sicurezza, dalla partenza della scala entra il moschettone in una linea continua e anche sulle piazzole non si devono più distaccare e riattacare le sicurezze. Solo un moschettone serve di servizio per passare da una piazzola all'altra, ma uno è sempre in sicurezza fino a quando il bambino o l'adulto non rimette i piedi a terra. Questa è una cosa importante, gli altri parchi l'avevano già adottata. Finalmente siamo riusciti anche noi”.

Il parco è composto da 14 piazzole e 13 percorsi giochi. Prima occorre fare un briefing composto di una scala di salita, un piccolo percorso di equilibrio e una teleferica.

Il parco è dedicato ai bambini dai 6 anni in su, con un'altezza di 1metro e 40 centimetri.

E' in progetto anche un parco bimbi dai 3 ai 6 anni nei pressi di quello esistente. In previsione anche un altro percorso per esperti.