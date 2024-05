Sono aperte le candidature per il Consiglio dei Giovani di Eusalp, costituito da giovani che desiderano essere coinvolti nello sviluppo di politiche e progetti creati per affrontare le sfide più urgenti nella regione alpina. I giovani tra i 18 e i 29 anni che vivono in una delle 48 regioni di Eusalp in Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera o Liechtenstein possono presentare domanda per entrare a far parte del Consiglio entro il 15 maggio 2024.