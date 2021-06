Giochi online free to play: massimo divertimento, zero spesa

Il gaming online è ormai al primo posto per quanto riguarda fatturati e numero di utenti nel vasto universo dell'intrattenimento digitale, superando ampiamente nelle statistiche anche i tradizionali comparti legati a musica e cinema. Le opportunità di svago in tal senso sono davvero tante e non sempre a pagamento, un fattore quest'ultimo che favorisce ancora di più l'avvicinamento da parte di appassionati e semplici curiosi. Vediamo insieme in quest'articolo alcune delle migliori opzioni per giocare online a costo zero!

Giochi gratis per PC e smartphone: tante le opportunità online

A decretare il successo di internet negli anni è stata sicuramente anche la disponibilità di numerosi servizi gratuiti, dunque accessibili a tutti senza alcuna spesa. Ciò accade nel settore dell'intrattenimento così come in altri ambiti, legati per esempio ai software da utilizzare per il lavoro, che spesso anziché richiedere un abbonamento a pagamento puntano sugli introiti derivanti dall'inserimento di spot e annunci pubblicitari per finanziare l'attività della società che li realizza.

Sebbene si ritenga, in genere, che i servizi a pagamento garantiscano una qualità maggiore, non è detto che quelli free siano sempre poco validi, anzi sono tante le esperienze che smentiscono questa credenza, come accade per esempio nel mondo dei videogame. Proprio i giochi rappresentano, infatti, uno dei migliori esempi in tal senso, sia che si parli di opzioni per PC che di applicazioni per dispositivi mobili.

Questi ultimi in particolare hanno puntato fortemente sull'aspetto della gratuità per emergere in un mercato già saturo di proposte, inserendo al contempo opzioni per l'acquisto di contenuti aggiuntivi, in grado di migliorare l'estetica o le funzionalità del gioco stesso senza tuttavia inficiare la qualità della versione free-to-play.

In questo senso, il mercato dei giochi online gratis si arricchisce giorno per giorno di proposte sempre nuove e più accattivanti, che riescono a soddisfare tutti i gusti e le richieste degli appassionati.

I migliori giochi online da utilizzare gratis

Non è semplice fare un elenco esaustivo di tutti i giochi utilizzabili online gratuitamente, proprio perché la proposta è davvero ampia e articolata. Vi sono tuttavia alcuni titoli che meritano una particolare menzione, poiché capaci di coniugare l'aspetto della gratuità a un livello qualitativo davvero altissimo.

È il caso, per esempio, di Fortnite, uno dei videogame più famosi presenti sul web che è proprio un free-to-play. Utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo, Fortnite rientra nei cosiddetti Battle Royale, ossia quei giochi caratterizzati da scenari fantastici in cui gli utenti si ritrovano a lottare gli uni contro gli altri. Al di là di alcuni contenuti aggiuntivi acquistabili a parte, Fortnite è dunque accessibile in una eccezionale versione gratuita, tutta da scoprire.

Anche Call of Duty, che non nasce come gioco gratuito, ha deciso di puntare di recente su una versione free per arricchire il proprio catalogo: intitolato Warzone, il nuovo capitolo può essere utilizzato semplicemente creando un account e scaricando il gioco, senza alcun dispendio di denaro.

Anche gli amanti dei giochi di casino possono godere di opzioni di divertimento a costo zero, grazie alle numerose proposte degli operatori di settore, che sempre più spesso affiancano ai

cataloghi a pagamento la possibilità di utilizzare slot gratuite o altri passatempi free-to-play. Sui casino digitali sono oggi disponibili tantissime opzioni di divertimento, dalle slot appunto alla roulette, passando per agguerriti tavoli di poker e blackjack: insomma, per chi ama questo tipo di giochi, le opzioni gratuite rappresentano davvero un ottimo modo per un divertimento completo a costo zero.

Altro titolo imperdibile e assolutamente gratuito è il gioco di calcio Pro Evolution Soccer nella sua versione Lite, distribuita da Konami proprio per venire incontro alle esigenze di coloro che, pur amando questo grande classico dei videogame, non intendono acquistare la versione completa. Manca qualche funzione rispetto al gioco completo, ma Pro Evolution Soccer Lite offre le medesime emozioni del suo corrispettivo a pagamento: una scelta che ha avuto grande successo tra gli appassionati, dimostrando che anche se free il gioco può essere davvero divertente per gli utenti e redditizio per le società che si occupano della loro creazione e distribuzione.