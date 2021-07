Venerdi 2 luglio, dalle ore 18, il Movimento 5 Stelle di Domodossola, con la presenza del Consigliere Regionale M5S Sean Sacco, sarà presente in piazza Mercato di Domodossola per raccogliere le firme contro la modifica della legge regionale per il gioco d'azzardo patologico.

Invitiamo la popolazione ad affiancarci in questa battaglia!