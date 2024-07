Trasferta sfortunata ad Ancona per gli atleti del Gsh Sempione

Trasferta poco fortunata quella del weekend appena trascorso per un gruppo di atleti di G.S.H. Sempione 82 Giunti ad Ancona per partecipare ai Campionati Italiani Promozionali Fisdir, i ragazzi hanno potuto prendere parte solo a metà delle gare previste per loro in quanto, a causa dello sciopero del trasporto ferroviario previsto dalle ore 21 di sabato 6 Luglio, il loro viaggio di ritorno programmato per la domenica è stato anticipato al primo pomeriggio di sabato non con poche difficoltà che hanno messo a dura prova il team.

Erano 5 in totale gli atleti che hanno rappresentato la squadra ossolana tre donne e due uomini. Le ragazze, Micol Dughera, Sabrina Colombani e Elisa Punchia hanno partecipato alla gara dei 50 metri per Micol il miglior piazzamento dato che si è posizionata al settimo posto della classifica generale su 42 partecipanti con un crono di 10”79, 23”10 è invece il tempo di Sabrina mentre Elisa chiude la distanza più veloce in 15”25. I due uomini, Matteo Beltrami e Andrea Corsini, hanno invece preso parte alla gara di lancio del vortex con il miglio lancio rispettivamente di 19,81m e di 17,20m.

Si ringrazia per la collaborazione alla trasferta il consigliere Rosario Petrulli e il tecnico Giovanni Zaretti, e tutti i genitori che hanno accompagnato i nostri atleti.