Domo torna ad animarsi con la prima serata dei Giovedì d’estate FOTO E VIDEO

Si è svolto ieri sera, giovedì 1 luglio, il primo appuntamento con i giovedì d’estate.

Una serata calda, mitigata dalla brezza, che ha spinto la gente ad affollare le piazze del centro storico e ad assistere ai due concerti in programma e allo spettacolo dei burattini, una boccata d’ossigeno dopo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia.

Sul palco di Piazza Mercato si sono esibiti i ‘Pentagrami’ con il loro consolidato repertorio di musica italiana.

In piazza Repubblica dell’Ossola la Mila Santana Band ha intrattenuto con un repertorio che spaziava tra blues e soul.

Infine, in piazza Chiossi, Bracca e Burattini ha portato in scena “Testafina Cuor di Leone”.

Molto soddisfatto della serata il vicesindaco Angelo Tandurella, ideatore delle kermesse: “Finalmente si torna a poter organizzare delle iniziative all’aperto. La novità di quest’anno è il palco in piazza Repubblica dell’Ossola, davanti al municipio, dove avverranno incontri molto interessanti con autori a cominciare da giovedì 8 luglio con ‘BarbaSophia’ racconterà in un monologo teatrale la vita dei più grandi filosofi della sotria”.

Per giovedì 8 i l programma prevederà il concerto di Fabrizio Spadea Latin Band in piazza Mercato; davanti al Municipio il prof. Matteo Saudino, in arte BarbaSophia” proporrà il monologo “muoio ergo sum” estratto dal suo libro “La filosofia non è una barba”; infine, per i più piccoli, in piazza Chiossi lo spettacolo di magia di Amaranta e il Mago Onireves