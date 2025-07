Il Vespa Club Domodossola festeggia i dieci anni di attività

Il Vespa Club Domodossola si prepara a festeggiare un traguardo significativo: dieci anni di attività. Fondato nel 2015, il club ha radici che risalgono al periodo d'oro degli anni '40 e '50, quando il primo Vespa Club ossolano vide la luce, solo per essere abbandonato temporaneamente. Grazie alla passione incrollabile dei suoi membri, il club è rinato nel 2015 sotto la guida del presidente Paolo Giacomotti. Oggi, il Vespa Club Domodossola conta più di 180 soci, un mix dinamico di appassionati di tutte le età.

"Siamo partiti in pochi - racconta Paolo Giacomotti - ma piano piano si sono uniti tanti altri amici appassionati" Il club non è solo un punto di incontro per gli amanti della Vespa, ma un'entità vibrante che organizza eventi, raduni, gincane e partecipa attivamente a manifestazioni motoristiche di rilievo come il raduno mondiale e gare di regolarità.

La Vespa, con le sue radici che risalgono agli anni '40, incarna una passione trasversale che attraversa generazioni. "La passione per la Vespa è veramente trasversale - aggiunge Giacomotti - piace sia ai giovani che agli adulti, agli uomini e alle donne". Non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di stile e libertà che continua a conquistare cuori in tutto il mondo. Nel club tanti i mezzi - e i veri appassionati ne hanno più di uno in garage - da quelle storiche del 1949 e 1951, a quelle più recenti e moderne.

Domenica 3 agosto dunque la giornata di festa per il compleanno del club, che inizierà alle 8.30 con il ritrovo all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Alle 10 si partirà in sella verso il Sacro Monte Calvario, con sosta per visite e foto. Seguirà un aperitivo all’Alpe Onzo, prima del pranzo all’Alpe Pescia.

L’evento è riservato ai soci e agli amici invitati, con obbligo di tessera Motornext. In caso di pioggia, si troverà comunque il modo di festeggiare. E per chi arriva già il sabato, non mancherà l’occasione di fare festa in compagnia.