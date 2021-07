In Piemonte aumento record dei prestiti bancari alle imprese

Sono state le imprese del Piemonte che hanno fatto registrare il maggior incremento del ricorso al credito bancario dall'inizio di gennaio alla fine di marzo. È quanto riporta la testata online d'informazione economica Enordovest.

Dall'inizio di gennaio alla fine di marzo la richiesta è stata di quasi il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al 31 marzo i prestiti delle banche alle imprese attive in Piemonte sono ammontati a 59,502 miliardi, il 19,9% in più rispetto alla stessa data dell'anno scorso. Nessun'altra regione italiana ha evidenziato un aumento così elevato.

Molto minore nel Nord Ovest, sottolinea la testata, è stata la crescita dei prestiti bancari alle famiglie consumatrici. In Piemonte è stata del 2,2% Piemonte (al 31 marzo i crediti in essere sono pari a 42,126 miliardi) In totale i prestiti delle banche alla fine di marzo nella nostra regione ammontavano a 116,869 miliardi (+3,6% rispetto al 31 marzo 2019).

In Piemonte, in particolare, il nuovo incremento si aggiunge a quello dell'intero 2020 che è stato del 9,1%. Come rilevato dalla Banca d'Italia al 31 dicembre scorso, i prestiti bancari in Piemonte risultavano pari a 115,281 miliardi, dei quali 8,310 nel Novarese (+5,1%) e 2,667 nel Verbano-Cusio-Ossola (+3,2%).