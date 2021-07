Sei vaccinato? Allora ti regalo le patatine. Iniziativa pro vaccini di tre attività a Domo, OMegna e Verbania

Nelle ultime settimane abbiamo sentito troppa gente manifestare titubanza nei confronti del vaccino per il COVID19 e, non lo neghiamo, siamo molto preoccupati.Pur capendo in parte i loro dubbi e perplessità su un vaccino nuovo, ci preme far notare come questa sia l'unica possibilità che abbiamo per uscire da questa situazione e che vaccinarsi rappresenti, oltre che una probabile sicurezza personale, anche un dovere civico di rispetto nei confronti della parte più debole della popolazione.

Non vogliamo ricadere nelle disastrose situazioni di affollamento degli ospedali, lockdown e privazione della libertà ed è nostro compito fare tutto il possibile perché ciò non accada.Per questo con i nostri punti vendita Friggiò Domodossola e Siamo Fritti di Omegna e Verbania abbiamo voluto fare un piccolo gesto di sensibilizzazione (che speriamo venga seguito da altre attività) e regaleremo un cono di patatine a tutti coloro che si sono o hanno intenzione di vaccinarsi a breve.Solo uniti si vince questa battaglia! Viva la scienza!