Azzardo, M5s: “Giunta Cirio segua tutte le raccomandazioni del ministero”

“La Giunta regionale segua immediatamente tutte le sette stringenti raccomandazioni contenute nel documento del Ministero della Salute riguardanti l'azzardo ed i rischi su aperture generalizzate.

Il documento è molto chiaro e non necessita di interpretazioni, deve essere applicato alla lettera a tutela della salute dei cittadini piemontesi. Molte raccomandazioni non sono previste dalla nuova legge regionale, approvata da poco dalla Lega e dal centrodestra in Consiglio regionale. Vigileremo con attenzione sul loro recepimento da parte delle istituzioni regionali e sul territorio, denunciando eventuali mancanze.

La lettera del Ministero inoltre evidenzia, come ripetuto all'infinito in questi mesi, gli enormi rischi legati al gioco d'azzardo in questo periodo storico post pandemico”.

Così il gruppo regionale M5S Piemonte.