A Macugnaga tutto è pronto per la terza edizione del MEHT

A Macugnaga saranno oltre 900 gli atleti che prenderanno il via domattina alla terza edizione del MEHT (Monterosa Est Himalayan Trail).

Cinque le competizioni previste:

ULTRA 105K/8.000 D+ (107 iscritti), EPIC 60K/4.700 D+ (180 iscritti)

SKY 38K/3.100 D+ (241 iscritti), CHALLENGE 22K/1.700 D+ (249), SHORT 14K/850 D+ (156 partecipanti ma iscrizioni ancora possibili).

Al via Franco Collè e Giuditta Turini, entrambi reduci dai recenti Campionati del Mondo di Sky Running.

Le partenze inizieranno domattina alle ore 4.00 con gli atleti della 105k che avranno 36 ore di tempo per completare il loro massacrante giro.

E’ solo alla terza edizione ma il Monte Rosa EST Himalayan Trail si è già trasformato in obiettivo per tantissimi trail ed ultratrail runner.

L’albo d’oro ha già impresso nomi importanti, come quello di Giulio Ornati nel 2018, seguito dal valdostano Franco Collè nel 2019, mentre tra le donne sono Giulia Saggin e Estelita Santin Fernandez (ESP) le atlete che hanno fatto storia nelle prime due edizioni.