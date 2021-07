Il vice sindaco Tandurella sulla stessa linea di Pizzi: "Riapra il Punto Nscite e si faccia chiarezza sul nuovo ospedale"

Quest’oggi il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, a seguito di un confronto sul tema con il nostro circolo territoriale, ha inviato all’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi una missiva con cui sono state avanzate due richieste.

La prima, programmare la riapertura del punto nascite o la riorganizzazione del dipartimento materno infantile dell’ASL VCO in maniera tale da poter assistere adeguatamente chi partorisce e nasce a Domodossola. Affinché la soluzione adottata abbia una prospettiva di lungo termine e non sia solo una pezza, abbiamo sottolineato quanto sia necessaria un’azione complessiva che intervenga sulle cause del ridotto numero di parti a Domodossola, che non va accettato come un dato immutabile, restituendo dignità e credibilità alla possibilità di nascere in sicurezza presso l’ospedale di Domodossola.

La seconda, fornire aggiornamenti sul piano di riorganizzazione sanitaria del VCO annunciato nell’autunno 2019 dal Presidente della Regione Alberto Cirio e dall’Assessore alla Sanità Luigi Icardi, che prevede tra le altre cose anche la realizzazione di un nuovo ospedale a Domodossola.

Pensiamo che tale piano sia la base da cui partire senza passi indietro; al contrario andrà sicuramente potenziato e perfezionato ulteriormente alla luce di ciò che la pandemia ci ha dimostrato: cioè quanto sia importante per un territorio con specificità montana come il VCO essere dotato di un’offerta ospedaliera capillare e con un’organizzazione più ottimale, così da garantire condizioni di sicurezza ai cittadini e al personale medico-sanitario in tutta la provincia.

Infatti, mentre la concreta riorganizzazione sanitaria perdura nel suo stato di inerzia da ben prima dell’insediamento di questa Amministrazione Regionale, a cui va dato atto di aver dovuto affrontare nell’ultimo anno e mezzo una gravissima emergenza, il risultato che ne deriva è un arretramento del livello di servizio e il rischio di un progressivo impoverimento del personale medico-sanitario, che difficilmente può considerare attrattiva e serena una condizione di perenne incertezza.

Da alcune settimane si è avviato nuovamente un acceso dibattito a mezzo stampa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera; non abbiamo voluto parteciparvi per non alimentare un’improduttiva polemica su un tema così importante, che deve vederci uniti e determinati, ma carichi dell’equilibrio che ci serve per impedire agli avversari del territorio di inserirsi per dividerci e indebolirci.

Personalmente non ho mai preso parte in quattordici anni di attività amministrativa a nessuna corsa alle dichiarazioni, che spesso non aggiungono nulla di nuovo e niente risolvono. Non inizierò adesso; quello che penso e quello che faccio lo si trova nel mio percorso e non mi sembra dia adito a dubbi.

Da cinque anni ho l’onore e l’onere di ricoprire l’incarico di Vice Sindaco in seno a un’Amministrazione che ritengo abbia operato molto bene grazie al rapporto di lealtà e collaborazione e all’impegno costante del Sindaco, dell’intera Giunta e della maggioranza consiliare. La linea che abbiamo adottato è che sulle questioni più importanti si esca a una voce sola e che questa debba essere in tutta evidenza quella del Sindaco; non ho mai evidenziato un distinguo e non sento la necessità di farlo neppure ora.





Angelo Tandurella

Responsabile del Circolo