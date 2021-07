Don Adriano Miazza lascerà Mergozzo a ottobre

Don Adriano Miazza lascia Mergozzo per raccogliere il testimone da don Massimo Volpati nelle parrocchie di San Maurizio d’Opaglio, Boleto e Artò in Madonna del Sasso. Il cambio di parroco avverrà nel mese di ottobre. Don Adriano Miazza «ha accettato la mia proposta di iniziare una nuova esperienza pastorale», ha scritto il vescovo, che rivolgendosi ai fedeli di Mergozzo ha ringraziato il sacerdote per il suo impegno: «Don Adriano era giunto in mezzo a voi nell’anno 2010 e nell’ultimo quinquennio ha anche guidato come Moderatore il nuovo cammino di tutta la vostra UPM come indicato nel recente Sinodo diocesano. Ora, viste le tante necessità della nostra Chiesa novarese, si è reso disponibile ad iniziare una nuova esperienza in quelle parrocchie del lago d’Orta».

A continuare il cammino di don Miazza nelle parrocchie di Maria Vergine Assunta di Mergozzo, dell’Annunciazione di Maria Vergine ad Albo-Mergozzo e di San Carlo in

Bracchio-Mergozzo è stato destinato don Massimiliano Maragno. «Don Massimiliano ha finora sempre lavorato con i ragazzi e i giovani: prima nell’oratorio di Grignasco, poi a Cannobio e negli ultimi due anni a Novara nella parrocchia della Madonna Pellegrina – scrive il vescovo -. Ora inizia per lui una nuova esperienza sacerdotale come parroco; sono certo che saprà inserirsi con generosità ed entusiasmo nel cammino delle vostre comunità». Alla Madonna Pellegrina, dal prossimo mese di settembre il Vescovo prevede di inviare come aiuto un altro sacerdote per le celebrazioni liturgiche e un giovane diacono per le attività dell’oratorio.