Tones Teatro Natura, Tony Hadley in concerto con la Cm Orchestra

È in programma per venerdì 4 luglio alle 21.30 uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione di Tones Teatro Natura: l’ex cava di Oira ospita infatti una serata di grande musica con l’ormai tradizionale concerto della Cm Orchestra, che ogni anno offre uno show immersivo con un ospite di livello internazionale. Quest’anno, l’ospite speciale della serata è Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, iconica band britannica degli anni ’80. Dopo il successo con gli Spandau Ballet, Hadley ha intrapreso la carriera solista, esplorando sonorità pop, swing e soul, e continuando a calcare i palcoscenici internazionali.

Tony Hadley e la Cm Orchestra - con i suoi 50 musicisti e 12 vocalist – offrono dunque al pubblico di Tones Teatro Natura un ricco repertorio che spazia dalla musica classica alle colonne sonore fino alle sonorità rock, progressive e soul.