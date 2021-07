I sindaci ossolani non hanno disertato la consegna della bandiera regionale

Alla fine la disobbedienza, richiesta in maniera più o meno esplicita dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi dopo le diatribe sul punto nascite del San Biagio con la Regione, non c'è stata. La stragrande maggioranza dei sindaci ossolani era presente all'incontro a Stresa. E anche tra gli assenti, una decina, c'era chi era impossibilitato a presenziare all'incontro con la presidenza del consiglio regionale.

"Un sindaco -ha dichiarato il primo cittadino di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini- ha dei doveri istituzionali e quello di questa mattina era uno di quelli. Non esserci sarebbe stato a mio avviso uno sgarbo, soprattutto nei confronti dell'amministrazione di Stresa che sappiamo tutti quello che ha passato. Le battaglie, che si possono condividere, si combattono in altri luoghi ed in altre sedi -ha aggiunto Cottini.

Sulla stessa linea Filippo Cigala Fulgosi. "Sono soddisfatto che in tantissimi abbiano dimostrato il loro senso delle istituzioni concretamente e non parole, con la loro presenza qui. Con la Regione i motivi di dibattito e spesso di attrito sono numerosi: personalmente mi batterò fino alla fine per far si che tutte le persone e le aziende che hanno avuto danni nell'alluvione di ottobre vengano risarcite, ma il presidente Cirio si è speso in prima persona assicurandomi che nel prossimo bando saranno compresi anche quelli che non hanno avuto risarcimenti. Nei momenti istituzionali, quando si rappresenta una comunità, bisogna esserci".