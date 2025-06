Casa di riposo e riconoscimento della Palestina in consiglio comunale a Villadossola

Convocato per mercoledì 11 giugno alle 18.00 a Villadossola il consiglio comunale. Sono previsti quattro punti all’ordine del giorno. Oltre alla ratifica di una deliberazione di giunta su una variazione di bilancio, si discute della proroga della convenzione tra i comuni di Villadossola e Domodossola per la gestione associata delle residenze assistenziali per anziani non autosufficienti.

Poi l’acquisizione gratuita delle aree provenienti dal fallimento Saia Spa e l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Uniti per Villa”, sul riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Europa.