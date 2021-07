Si correrà in Ossola dal 9 all'11 settembre il mondiale di Skyrunning

Finalmente, dopo le edizioni in Spagna, Scozia e Francia, il prossimo Campionato del Mondo Skyrunning torna in Italia, dove è nato, dal 9 all'11 settembre 2022.



Per il 2022 diverse nazioni avevano avanzato la candidatura ma l’ultima partita si è giocata in Italia tra Piemonte e Lombardia, due proposte entrambe valide sostenute dalla federazione italiana – Fisky.



A spuntarla è stata l’Ossola con un comitato appositamente costituito per sostenere la candidatura mondiale e che propone tre eventi distribuiti nel comprensorio sciistico di San Domenico, la Valle di Bognanco e la Val Formazza. Subito dopo i meritati festeggiamenti per l’assegnazione, Il Comitato “Ossola World Skyrunning Champs 2022” si metterà al lavoro per gli eventi del prossimo anno.



L'Ossola è un'area del Piemonte, vicino al confine svizzero. Situato in uno spettacolare anfiteatro alpino circondato da vette innevate di 4.000 metri, è un luogo perfetto per gli sport estivi e invernali...e lo skyrunning.



L’Italia ha avuto il primo campionato mondiale della storia skyrunning nel 1998 ma poi ha dovuto aspettare 12 anni per un’altra edizione nel 2010, divisa tra Trentino e Lombardia e ora, dopo altri 12 anni, eccoci nuovamente nella culla dello skyrunning in una nuova location, l'Ossola.



Le tre principali discipline di skyrunning dei Campionati sono: VERTICAL, SKY e SKYULTRA.



Gli eventi prenderanno il via con il VERTICAL alla Rampigada Vertical nel comprensorio sciistico di San Domenico - 3,8 km di lunghezza con 1.063m di dislivello positivo. Dopo una faticosa prima metà, il percorso spiana brevemente per dare ai corridori la possibilità di riprendere fiato prima dell'ultimo ripido strappo che raggiunge i 2.493m.



La disciplina SKY si terrà presso la Veia SkyRace® che ha ospitato i Campionati Europei di Skyrunning 2019. Il tracciato si sviluppa in Val Bognanco, ed è lungo 31 km con 2.600m di dislivello positivo lungo sentieri, creste, morene e con corde fisse - un vero e proprio percorso di skyrunning. Il punto più alto è a 2.450m di altitudine.



La disciplina SKYULTRA tocca i 3.000m di quota dove i panorami lungo il percorso pagano l'estenuante sfida della Bettelmatt SkyUltra, 56 km con 3.692m di dislivello positivo. Esplorando la Val Formazza, il percorso attraversa passi alpini, laghi naturali e artificiali e la spettacolare cascata del Toce.



Il fulcro dei tre eventi sarà nel capoluogo della zona, Domodossola, dove saranno alloggiate le squadre nazionali. La cittadina, di epoca preromana, si trova a solo un'ora dall'aeroporto di Milano ed è vicina al confine svizzero ad ovest e al Lago Maggiore, ad est.



La città, le località turistiche e la comunità si uniranno al Comitato Ossola nell'accogliere le squadre provenienti da ben 30 Paesi, tutte pronte per godere della vera ospitalità italiana, e metteranno sicuramente l'Ossola sulla mappa del mondo skyrunning.