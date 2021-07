“Mondiali 2022 di Skyrunning in Ossola, ossigeno per l’economia di montagna e per il turismo sportivo”

“I campionati mondiali di Skirunning in Ossola saranno una botta di energia benefica per tutto il Vco e, in particolare, per il comprensorio sciistico di San Domenico, della Valle di Bognanco e della Val Formazza. Situate in uno spettacolare anfiteatro alpino circondato da vette innevate di 4.000 metri, le località selezionate saranno il luogo perfetto per ospitare le gare. Per raggiungere l’obiettivo, che darà ossigeno all’economia di montagna portando nel nostro territorio sportivi e turisti provenienti da ogni parte del mondo, l’amministrazione regionale ha fatto la sua parte fino in fondo. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, dal formazzino d’adozione Gianluca Barp, all’assessorato piemontese allo Sport per il lavoro prodotto all’interno del Comitato che ha sostenuto la candidatura delle nostre terre. Abbiamo bisogno di vetrine internazionali come queste per superare i danni prodoti dall’emergenza pandemica e disegnare un domani più sereno per le nuove generazioni”.

Lo dichiara Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, esprimendo soddisfazione per la notizia che l’anno prossimo toccherà all’Ossola ospitare l’evento mondiale di Skyrunning, in programma il 9-11 settembre 2022.