Marina Oliva: "Il centrodestra deve andare unito, se sarà necessario cercheremo un altro candidato"

Forza Italia VCO interviene per voce della deputata Mirella Cristina e della coordinatrice cittadina Marina Oliva dopo gli ultimi sviluppi di oggi in casa Lega a Domodossola ed in attesa della riunione della coalizione già fissata per venerdì sera. Punto fermo resta l'unione del centrodestra.

Rispetto ad un possibile futuro candidato sindaco domese del centrodestra aggiunge Oliva: "Se sarà necessario ragioneremo con la coalizione e rifletteremo sulle istanze dei domesi, del territorio, per cercare di capire chi meglio potrà esprimerle".