Peccato Filippo: chiude quinto la crono olimpica

Giù dal podio per una manciata di secondi. Una piccola grande delusione per Filippo Ganna, che non è riuscito a conquistare la medaglia attesa nella prova a cronometro delle Olimpiadi di Tokyo. Il campione del mondo si è piazzato quinto in una gara che, Raglic a parte, è stata equilibratissima. Secondo Domoulin, terzo Dennis, quarto Kung. Filippo ha chiuso a quattro secondi dall’Argento, a un secondo dal bronzo. D’altronde si sapeva che il tracciato non favoriva la potenza del fuoriclasse di Vignone, protagonista comunque di una prova eccellente. Ora rimane la pista: Ganna cercherà il riscatto e una medaglia che meriterebbe ampiamente per quanto fatto in questo anno.