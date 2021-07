Villadossola, al via l'asfaltatura di alcune strade comunali

Sono iniziati martedì a Villadossola i lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine. Le vie interessate sono: via Murata (nel tratto tra via Cavallotti e via Brigate Partigiane), Viale Piemonte (nel tratto tra viale Toscana e via Umbria), via V.Ceretti (nel tratto tra via Fabbri e via Valdrè), via Gaggitti (nel tratto tra via Marino e via San Giacomo) e via Valdrè.