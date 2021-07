I 5Stelle: "Triste teatrino domese sulla sanità"

“Arrivare al termine della scadenza elettorale amministrativa e trovarsi a discutere ancora una volta di tira e molla sull'ospedale San Biagio ha qualcosa di emblematico ed imbarazzante: potremmo definirlo il triste teatrino domese sulla sanità”. Ha esordito in questo modo il consigliere Luca Coppa del Movimento 5 Stelle intervenendo ieri in consiglio comunale nella discussione sull'ordine del giorno sul nuovo ospedale e sul Punto Nascite. Coppa con la collega Pedroli non ha partecipato al voto dei due ordini del giorno sulla sanità, ma ha chiesto che venisse messo agli atti un lungo intervento di tre pagine.

“Sappiamo benissimo – ha detto - che il sindaco uscente ha sempre fatto di questo argomento un punto di forza della sua campagna elettorale”. Coppa nel suo intervento ha ribadito che il Movimento 5 stelle è a favore di un grande ospedale unico provinciale, coadiuvato da presidi territoriali. Venendo al Punto Nascite Coppa ha detto :“ Noi siamo favorevoli al punto nascite. Però i numeri hanno la loro importanza e dicono che di fronte a un numero di parti così basso all'anno vengono a mancare le condizioni per operare in sicurezza. Pochi sanno – ha proseguito Coppa – che con delibera del 29 giugno la direzione Asl ha incaricato la società Mediacal Consulting di Roma a coprire 5 turni settimanali di 12 ore dalle 8 alle 20 presso il presidio di Verbania: si tratta della medesima società a cui è stato affidato il reparto domese: affidarlo interamente a una società esterna , già impegnata su Verbania, con personale gettonista, senza poter coltivare un legame con il territorio certo risolve momentaneamente il problema di facciata del mantenere il Punto Nascite aperto, Ma siamo sicuri ci dia un risultato positivo per la salute dei futuri cittadini e delle loro madri. In tutti questi 5 anni in cui ci siamo riempiti la bocca con parole in difesa dell'ospedale di Domodossola e mantenimento del Punto Nascite ci sarebbe stato il tempo per una proposta alternativa attraverso dei progetti come quello della casa della maternità”.

Infine Coppa ha riferito che i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle hanno presentato un'interrogazione urgente all'assessore Icardi e hanno chiesto alla Regione di attivarsi al comitato percorso nascite , come previsto dal Ministero, per chiedere una deroga definitiva per il Punto Nascite domese dovuto alla particolare condizione territoriale”.

“Non posso sentirmi dire che faccio propaganda quando difendo il mio territorio – ha replicato il sindaco Pizzi – da un Movimento che alla Camera ha detto tutto e il contrario di tutto e ha governato con tutti”.