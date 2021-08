Nuova esperienza in Campania per il difensore Francesco Viscomi

La Cavese 1919 rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Francesco Viscomi.

Il difensore classe 1991, originario di Domodossola, nella stagione appena conclusa ha indossato le maglie del Città di Varese e dell’Acireale.

Il forte difensore ossolano, siamo certi, saprà conquistare i suoi nuovi tifosi campani, così come ha fatto recentemente con Varese, Cesena, Foggia e Acireale, solo per citare alcune delle sue passate esperienze, dove ha saputo farsi ben volere dai tifosi per le sue doti dentro e fuori dal campo.



Viscomi in Serie D ha vestito, tra le altre, le maglie di Verbania, Pro Sesto e Vigevano. Nel suo palmares due promozioni in Lega Pro: con Cesena (2018/19) e Foggia (2019/20).