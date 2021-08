E' ufficiale, al voto domenica 3 e lunedi' 4 ottobre

Si votera' domenica 3 e lunedi' 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedi' 18 ottobre, per le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle regioni a statuto ordinario. Il ministro dlel'Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto. I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Nel Vco verranno chiamati alle urne i residenti di cinque comuni. Il più importante politicamente è quello di Domodossola, poi si voterà a Macugnaga, Premosello Chiovenda, Trasquera e Quarna Sotto. Quattro comuni in Ossola e uno del Cusio.