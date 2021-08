La corte d'appello della Figc ha accolto il ricorso della Juve Domo

La corte d'appello della Figc ha accolto il reclamo della Juve Domo per l'inibizione di 4 mesi comminata alla presidente Marisa Zariani ed al segretario Gianni Viscomi in merito alla denuncia presentata da Germano Zurlo, che faceva parte dello staff di Antonio Talarico. Pena annullata e dunque ricorso accolto. "Noi non lo avevamo mai tesserato” ha ribadito la presidente. E la giustizia ha dato ragione alla società granata.