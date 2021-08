Lucio Pizzi ha deciso, correrà da solo

Nessuna ufficialità, ma la notizia circola insistentemente nelle ultime ore, Lucio Pizzi correrà da solo. Era nell'aria da qualche settimana, i partiti di centro destra avevano cercato di ricucire un rapporto ormai troppo logoro dopo la questione Punto Nascite e dopo le notizie che circolano sul nuovo ospedale non più così certo viste le dichiarazioni di Preioni e i silenzi di Cirio.



Pochi avrebbero scommesso che Lucio Pizzi decidesse di correre da solo alla prossima tornata elettorale, ma molti elettori domesi probabilmente lo speravano. Una disaffezione nei confronti dei partiti, non solo di centro destra, che aleggia nell'aria da tempo, e certo le ultime settimane fatte di annunci sul Punto Nascite e sull'ospedale e attacchi e insulti (anche personali) dei partiti soprattutto dalla Lega contro il sindaco non hanno che acuito il malessere generale.



Il sindaco non parla per ora, si sa solo che domani rilascerà delle dichiarazioni attraverso un comunicato. Dal centro destra per ora nessun commento di nessun partito. Pare che la notizia non sia stata presa molto bene, anche perchè, a differenza di 5 anni fa dove un candidato c'era (Contessi ndr) prima di essere silurato in favore di Pizzi, oggi non ci sono nomi certi. Chissà che il vice sindaco Tandurella non si faccia convincere, dopo settimane di pressing, a scendere in campo contro il suo attuale sindaco, o perchè no Marina Oliva non sia la prescelta per sfidare Pizzi, Ricci, Ciurleo e La Fauci. Difficile fare pronostici, ma il centro destra ora deve correre ai ripari e trovare in fretta un candidato pronto a scendere sul campo di una battaglia che oggi pare persa in partenza.