Alla Lucciola incontro con il ministro Andrea Orlando

Giovedì 12 agosto, la sera prima dell’inizio del secondo fine settimana di festa, alle ore 21 alla Lucciola a Villadossola, si svolgerà un incontro pubblico con Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Draghi.

Al centro del confronto le sfide per il lavoro per rilanciare e far ripartire l’Italia e il nostro territorio in un’ottica di solidarietà e diritti. Un appuntamento che vede la disponibilità al confronto di un importante ministro del Governo. Organizza il Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola.

Sono invitati i cittadini, le associazioni, le categorie economiche, sociali e sindacali.