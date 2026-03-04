Pannoloni, ritardi nelle consegne: la Giunta regionale ammette i disservizi

Ritardi nella consegna dei pannoloni e degli altri dispositivi di assorbenza destinati ad anziani e persone non autosufficienti: la Giunta regionale del Piemonte ha ammesso ieri in Consiglio regionale le criticità nella fornitura e distribuzione del servizio.

La questione è stata affrontata a Palazzo Lascaris in seguito a un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, con primo firmatario il consigliere Pasquale Coluccio, che ha chiesto chiarimenti e interventi urgenti per tutelare i cittadini coinvolti.

"Abbiamo voluto portare il tema in Consiglio per ribadire la necessità di azioni rapide a tutela degli anziani e delle loro famiglie – spiegano Coluccio, la capogruppo regionale Sarah Disabato e il consigliere Alberto Unia –. In molti casi i parenti sono stati costretti a sostenere di tasca propria il costo dei pannoloni, che invece dovrebbero essere garantiti dal servizio sanitario pubblico".

Nel corso della discussione l’assessore regionale Vignale ha confermato l’esistenza di difficoltà nell’erogazione del servizio. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con il primo aggiudicatario della gara per la fornitura e la distribuzione dei dispositivi, il servizio era stato affidato a un nuovo operatore. Tuttavia, dopo una fase iniziale di miglioramento, negli ultimi mesi si sono nuovamente registrate criticità.

Alla luce della situazione, l’Asl di Asti sta avviando tutti gli adempimenti previsti nei confronti della società attualmente incaricata della logistica, con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale ai pazienti. Parallelamente, è stato richiesto all’azienda sanitaria di presentare una proposta di riprogettazione del servizio per superare definitivamente le problematiche riscontrate e migliorare l’efficienza del sistema di consegna.

"Ci auguriamo che questi interventi portino rapidamente a una soluzione – concludono i consiglieri del Movimento 5 Stelle –. Continueremo a vigilare fino al pieno ripristino del servizio e alla tutela delle persone più fragili".