Referendum sulla giustizia, se ne parla a Domodossola con il sottosegretario Dalmastro

Fratelli d’Italia Verbano Cusio Ossola promuove un incontro pubblico in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento si terrà sabato 28 febbraio alle 16.30, all’Hotel Corona di Domodossola. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di illustrare ai cittadini del territorio i contenuti della riforma e le ragioni del sì. Interverrà l’onorevole Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato alla giustizia, per approfondire nel merito come la stessa punti a un sistema giudiziario improntato all'imparzialità e alla responsabilità.

All’evento interverrà anche l’avvocato Gabriele Pipicelli, presidente della Camera Penale di Verbania, per offrire un’analisi tecnica sui temi in discussione.

“Ospitare il sottosegretario Delmastro a Domodossola è un segnale di attenzione per il nostro territorio – dichiara Angelo Tandurella, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vco -. Il nostro obiettivo è che i cittadini possano esprimersi il 22 e 23 marzo con piena consapevolezza. La giustizia italiana attende un cambiamento profondo da decenni e sostenere il Sì rappresenta una scelta necessaria. Sarà un’occasione di analisi orientata ai fatti e alla realtà del sistema giudiziario”.