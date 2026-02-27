Consiglio comunale straordinario a Piedimulera: si parla di bilancio e gestione del gas

È convocata per martedì 3 marzo alle 19.00 la seduta straordinaria del consiglio comunale di Piedimulera, nel quale il sindaco Alessandro Lana e i suoi consiglieri saranno chiamati a discutere due punti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Il consiglio esaminerà innanzitutto le variazioni di bilancio, tema particolarmente rilevante in vista della gestione finanziaria dell’ente per l’anno in corso. L’altro punto riguarda invece il servizio di distribuzione del gas metano nell’ambito dell’Atem Verbano Cusio Ossola: il consiglio dovrà esprimersi sul valore di rimborso da riconoscere al comune per l’alienazione dei tratti di rete di proprietà comunale.