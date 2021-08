Elezioni domesi, Lega: “Sorpresi dalla scelta di Pizzi, ora il centro destra andrà unito puntando su un altro candidato di peso e qualità”

“Sono sorpreso della scelta di Lucio Pizzi, che ieri ha manifestato l’intenzione di voler correre da solo alle prossime elezioni comunali. Dal canto nostro eravamo ancora disposti ad appoggiarlo. Pizzi, vale ricordarlo, aveva polemizzato sul Punto nascite del San Biagio, ma è un problema questo che è stato ampliamente risolto, valutato che dal prossimo 1° settembre riaprirà, come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi. Il sindaco uscente, tra l’altro, è riconosciuto ormai da diversi anni dalla comunità domese come un esponente del centro destra e in alcuni casi, se penso alla gestione del fenomeno dell’immigrazione, come un vero e proprio leghista. Abbiamo governato insieme per cinque anni e siamo perciò -lo ripeto- meravigliati dalla sua scelta di isolare la città e se stesso, abbandonando la coalizione. D’altronde la Lega Salvini ha dimostrato coi fatti quanto bene vuole al territorio e penso per esempio alla legge sui canoni idrici che ha salvato la Provincia del Vco dal tracollo economico. E sempre grazie allo sforzo che stiamo compiendo in Regione, ci apprestiamo alla riorganizzazione sanitaria del Vco e alla creazione di un ospedale a Domodossola. Mai successo negli scenari piemontesi che si ipotizzasse un plesso sanitario proprio a Domodossola. Comunque, stante la decisione di Pizzi, si va avanti a testa alta convinti della bontà delle nostre scelte. Ieri, martedì 10 agosto, c’è stata un’assemblea coi militanti della Lega, per fare il punto alla presenza del nostro segretario del Piemonte Riccardo Molinari, ed è stato deciso che il centro destra unito andrà alle comunali di ottobre puntando su un altro candidato di peso e di valore per la città di Domodossola”.

Lo dichiara il commissario provinciale della Lega Vco Alberto Preioni.