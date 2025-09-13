Successo a Vogogna per la presentazione di 'Sotto attacco' FOTO

Il salone delle conferenze del Castello Visconteo si è completamente riempito, ieri sera, per la presentazione di "Sotto Attacco", il libro di geopolitica e sicurezza scritto dal senatore vogognese Enrico Borghi e presentato nel corso di un evento organizzato dall'Associazione Culturale "Ossola Inferiore", con il patrocinio del Comune di Vogogna.



Insieme al parlamentare ossolano, si sono intrattenuti per due ore davanti ad un pubblico attento che ha anche partecipato al dibattito l'ex sindaco di Vogogna, Marco Stefanetta, (che ha approfondito i temi del libro dedicati in particolare all'energia) e il presidente dell'ACOI Paolo Volorio (che si è soffermato sugli aspetti connessi con l'impatto della tecnologia sulle nuove generazioni e sulla necessità di una adeguata formazione).



Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, che ha rivolto un indirizzo di saluto ad inizio serata, mentre ha condotto il dibattito la giornalista di Eco Risveglio Arianna Parsi.

Al termine della serata, firmacopie affollato per l'autore.