Edilizia sociale, accesso esteso anche a Vigili del Fuoco e Forze Armate

Anche ai componenti dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate potrà essere estesa la possibilità, prevista per le forze dell’ordine, di beneficiare degli appartamenti di edilizia sociale.
Nella seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava, è stato dato parere preventivo favorevole a maggioranza alle modifiche necessarie al regolamento delle procedure di assegnazione degli appartamenti di edilizia sociale. “Un adempimento formale - ha spiegato dall’assessore Maurizio Marrone – rispetto a quanto già stabilito nella Legge annuale di riordino 2025”.
Nella stessa seduta è stato dato il parere preventivo favorevole a maggioranza anche per “l’aggiornamento tecnico in base all’evoluzione della normativa” come richiesto dall’assessore Marco Gabusi, concernente il disciplinare sui criteri per l’esame comparativo delle domande di concessione di costruzione degli impianti funiviari.