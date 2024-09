Un nuovo semaforo sulla statale 659

Un altro semaforo lungo la statale 659 delle valli Antigorio-Formazza. Dopo quelli installati in questi anni a Crodo e Formazza (in frazione Chiesa) anche Premia ha deciso di garantire maggior sicurezza in località Piedilago, all’intersezione tra la strada comunale per la località Cristo e la statale.

Una decisione presa dall’amministrazione di Premia viste le ‘’problematiche e criticità di sicurezza per i veicoli dovute alle velocità di percorrenza della statale, alla limitata visibilità limitata a causa della presenza di fabbricati e di una curva.

L’intervento costerà alle casse comunali circa 60 mila euro.