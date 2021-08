Il centrodestra si gioca la testa (e i voti) sul nuovo ospedale

I partiti di centrodestra potrebbero restare fuori dalla prossima maggioranza che governerà Domodossola. Ma ancor di più rischiano di essere nettamente ridimensionati dalla ‘buzza’ sulla ‘sanità’ , che ogni tanto torna a spazzare la valle.

La domanda che ci facciamo è: a Domodossola si andrà al voto con l’assoluta incertezza che l’ospedale sulla piana di Domodossola rimarrà un miraggio?

Ad aprile Ires aveva redatto una bozza di studio indicando un nuovo ospedale a Domodossola con 250 posti letto. Se l’Ires è funzionale alla Regione, ci si chiede perché l’ultima lettera dell’assessore regionale Luigi Icardi getti ombre sul nuovo ospedale in regione Siberia. Ma soprattutto detta i comipiti all'amministrazione domese.

Ossolanews ha già scritto dei dubbi lasciati dalla lettera inviata da Icardi, che presenta incongruenze e dubbi sulla nuova realizzazione.

Ma l'assessore regionale aveva già mostrato settimane fa come fare dietro front. Ricordate quando dichiarò che il punto nascite a Domodossola era ‘morto’ e dopo 7 giorni che sarebbe stato riaperto il 1 settembre?

Icardi però non è un uomo solo al comando, è un uomo di partito. E la Lega, oltre a rischiare, con gli altri partiti dell’area, di restare fuori dal governo cittadino domese, potrebbe giocarsi i voti alle amministrative sul nuovo ospedale in Ossola. Specie se facesse la fine del mai nato reparto covid di Premosello Chiovenda.

Non bastano più i comunicati stampa con i quali il capogruppo regionale della Lega dice che ‘’grazie allo sforzo che stiamo compiendo in Regione, ci apprestiamo alla riorganizzazione sanitaria del Vco e alla creazione di un ospedale a Domodossola’’. Servono documenti concreti che diano il via all'iter di realizzazione dell'ospedale.

Resta singolare l’assenza sul tema del presidente Alberto Cirio, che dell’Ossola però s’era ricordato quando venne all’Unione Montana Valle Ossola per un confronto tra candidati in regione. Pizzi gli scrive per avere chiarimenti ma la risposta arriva da Icardi...... Tenersene fuori non è il modo migliore per affrontare il problema!

O la Regione fa, entro il 3-4 ottobre (giorni del voto), un atto concreto che sancisce che l’ospedale nuovo si fa, o l’onda alluvionale della sanità peserà sulle urne.

Tenendo conto che se è Pizzi l'uomo nel mirino del centrodestra, a chiedere l’ospedale in Ossola non era stato solo lui, ma la stragrande maggioranza dei sindaci della valle.