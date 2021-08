Orlando alla Lucciola per 'sostenere' Ricci alle elezioni di Domo

‘’E' una campagna elettorale, questa contrassegnata dal covid, alla quale non siamo abituati, ma è una buona ragione per farla e per mettere in campo le forze per determinare il processo di cambiamento’’. E’ la spinta che il ministro del lavoro, Andrea Orlando, dà al candidato di centrosinistra a Domodossola, Gabriele Ricci. Un sostegno in vista della campagna elettorale di Domodossola, dove si vota a ottobre.

Orlando interviene alla festa della Lucciola di Villadossola - 200 persone circa ad ascoltarlo - con un intervento che durerà un’oretta e nel corso del quale tocca temi che vanno dall’ambiente alle disuguaglianze, dal ruolo fondamentale dell’Europa alla gestione della pandemia, dalla gestione dei soldi del Recovery Plan al lavoro, dalla visione 'egoistica' del centrodestra al ruolo del Pd nel governo Draghi.

Prima però un breve scambio di battute con i cronisti.

A che punto è la riforma degli ammortizzatori sociali?

‘’Abbiamo lanciato la nostra proposta: le parti sociali si sono riservate un po’ di tempo per dare indicazioni e fare osservazioni e a settembre mi auguro di arrivare alla legge di bilancio con un quadro preciso’’.

Il VCO vive molto di turismo, settore che è stato pesantemente penalizzato dalla pandemia…

‘’Si sta intervenendo. Il comparto vede forma di decontribuzione totale per chi richiama i dipendenti dalla cassa integrazione e altre agevolazioni: la cassa covid ad esempio arriverà sino alla fine dell’anno. Occorrerà fare una vera strategia di sostegno perché le ferite determinate resisteranno anche alla ripresa. Bisognerà il punto sulle politiche industriali, su come si aiuta l’impresa a ripartire. La ripresa in alcuni settori dà buoni segnali, in altri va accompagnata con la riforma degli ammortizzatori sociali, con le politiche attive e soprattutto con un oculato uso del recovery plan’’.

Il reddito di cittadinanza necessita di essere rivisto?

‘’Credo che reddito sia stato importante, un formidabile provvedimento di contrasto alla povertà, ora si tratta di capire quali sono gli aggiustamenti necessari’’.