Malesco, a settembre il via a diversi cantieri

A settembre partiranno diversi lavori nel comune di Malesco, dalla risistemazione delle strade all’efficientamento energetico delle scuole.

Proprio alle scuole, grazie ai fondi statali verrà sostituita la copertura in modo da apportare un miglioramento all'efficienza energetica dell’edificio che porterà ad un risparmio sulle bollette. L’intervento statale si attesta sui 110 mila euro.

È da poco ultimato il IV lotto dei lavori sulla circonvallazione e verosimilmente a settembre, ma il cantiere al cavalcavia di Buttogno potrebbe influire sulla tempistica, partiranno i lavori per due lotti rimanenti per una cifra che si attesterebbe sui 100 mila euro l’uno.

Grazie ai fondi Ato sono state realizzae le scogliere della strada della Valle Loana con i muri di contenmento che hanno permesso l’allargamento della strada. Sempre in valle Loana si sta ultimando il parcheggio.

A settembre sarà avviato anche il cantiere per la ripavimentazione in porfido della via Roma nel centro storico dove saranno installati i sottoservizi come allacciamenti elettrici, del gas e dell'acqua potabile.

Su tutti i lavori elencati sino a qui c’è però un’incognita: quelli più complicati che prevedono l’arrivo di grandi quantità di materiali da fuori valle devono passare sul viadotto di Gagnone. Se continuerà a vigere la limitazione di peso a 25 tonnellate per i mezzi pesanti, si potrebbero rischiare ritardi sull'inizio dei lavori, in quanto sarebbe troppo oneroso suddividere i carichi in più viaggi.

Quello degli aumentati costi di trasporto è un problema lamentato anche dalle aziende private e non incide solo sui lavori pubblici.