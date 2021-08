Preioni (Lega): “Bene gli incentivi per chi si trasferisce a vivere in montagna

Soddisfazione viene espressa dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni per la campagna che la Regione ha lanciato oggi a livello nazionale a favore del ripopolamento dei piccoli borghi di montagna. Una campagna che offre incentivi, compresi tra i 10mila e i 40mila euro, a chi sceglierà di trasferirsi tra le montagne piemontesi, acquistando o ristrutturando una casa in un Comune al di sotto dei 5 mila abitanti. Il bando, vale sottolinearlo, uscirà il 1° settembre, con un investimento previsto di 10 milioni di euro.

“Una notizia che non possiamo non accogliere con grande favore - dichiara Preioni - perché testimonianza concreta dell’ennesimo intervento che questa amministrazione a trazione Lega compie nei confronti dei 465 Comuni montani del Piemonte. Piccoli borghi che spesso sono abbandonati o quasi e che meritano di non scomparire, perché rappresentano la tradizione, la cultura e il nocciolo duro delle nostre terre alpine. Scegliere la montagna - sottolinea Preioni - ha un significato particolare perché consente di optare per una vita contraddistinta dai ritmi lenti, immersi nella natura e respirando aria pulita. Dallo smart working all'allevamento, solo per fare due esempi opposti, molte possono essere le opportunità da cogliere. Ringrazio, dunque, il vicepresidente e assessore alla Montagna, il leghista Fabio Carosso, per il varo di un’iniziativa che avevamo promesso a suo tempo ai piemontesi e che, ne siamo tutti convinti - conclude Preioni - consentirà a molte giovani famiglie di affrontare il futuro con maggiore serenità, dando al contempo nuova linfa ai nostri comuni di montagna”.